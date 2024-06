Decine di razzi dal Libano su Kiryat Shmona, Hezbollah rivendica

agenzia

'In risposta all'attacco mortale a Jannata'

ROMA, 14 GIU – Una decina di razzi sono stati lanciati dal Libano in direzione dell’Alta Galilea, nella zona di Kiryat Shmon e la vicina città di Kfar Szold. Lo riferisce Times of Israel il quale ha aggiunto che Hezbollah ha rivendicato la responsabilità dell’attacco che ha solo provocato qualche danno, ma nessuna vittima. In una dichiarazione, il movimento sciita libanese filoiraniano afferma che il raid è una risposta a un attacco mortale dell’Idf a Jannata, nel sud del Libano, la scorsa notte, in cui almeno due civili sarebbero stati uccisi.

