Delegazione di Kiev a Istanbul per i colloqui con Mosca

E' guidata dal ministro della Difesa Umerov

ISTANBUL, 02 GIU – Una delegazione dall’Ucraina è arrivata a Istanbul per colloqui con la delegazione russa. Lo ha affermato un portavoce del ministero degli Esteri di Kiev. Il ministro della Difesa Rustem Umerov è a capo della delegazione. L’inizio dei colloqui è previsto per le 13 ora locale, le 12 in Italia, presso il palazzo Ciragan, un edificio di epoca ottomana che si trova sul Bosforo nei pressi del quartiere di Ortakoy.

