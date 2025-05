Delta Center guida la delegazione Tunisia a Codeway Expo 2025

agenzia

Dal 14 al 16 maggio alla Fiera di Roma

TUNISI, 12 MAG – Il centro affari di Tunisi Delta Center sarà presente a Codeway Expo 2025 (14‑16 maggio, Roma), la fiera di riferimento per la Cooperazione internazionale allo sviluppo. L’evento riunisce attori istituzionali, imprese pubbliche e private di tutto il mondo per favorire networking e apertura di nuovi mercati. Codeway Expo 2025 è una piattaforma unica nel suo genere creata per riunire gli attori più importanti del mondo della cooperazione internazionale in un unico evento con l’obiettivo di fornire strumenti di sostegno e stimolo al ruolo delle imprese (pubbliche e del settore privato) nell’ambito della strategia italiana ed europea di aiuto allo sviluppo. Un appuntamento unico, ricco di opportunità per le imprese, per entrare in contatto con i bisogni e le prospettive di sviluppo delle comunità globali dell’Africa e del mondo. In una nota Delta Center svela i nomi delle aziende partecipanti dalla Tunisia, che comprende: ⁠Amen Santé – gruppo sanitario (Tunisi), Esa Moghrane – Scuola Superiore di Agricoltura fondata nel 1914 che forma agronomi e offre master in agro‑economia, gestione delle risorse naturali e sviluppo rurale sostenibile, con 200 ettari di terreni sperimentali, Delta Call – customer‑care call‑center (Tunisi), Antara Studio di Comunicazione Politica e Istituzionale, e tra le italiane operanti in Tunisia, Confimprese Italia, Federitaly, Tecnobus – Minibus elettrici, Icap Group – sviluppo di innovazioni tecnologiche e di processi industriali, Elettrotec – Sensori industriali, Protec – Packaging alimentare, T&T Metalli – produzione di lamiere, Matalluminia – Assistenza metallurgica, La Romana Farine – Foraggi disidratati. (ANSA)

