Dem contro Trump, indagare se ha commesso insider trading

agenzia

Il deputato Schiff dà voce ai sospetti su parole del presidente

ROMA, 10 APR – Il deputato democratico Adam Schiff ha chiesto al Congresso di indagare se il presidente Donald Trump abbia commesso insider trading o manipolazione del mercato quando ha all’improvviso sospeso una serie di dazi, facendo schizzare alle stelle i prezzi delle azioni, dopo che in mattinata poco dopo l’apertura dei mercati aveva invitato su Truth a comprare azioni. “Farò del mio meglio per scoprirlo – ha detto Schiff al Time – Le monete dei meme di famiglia e tutto il resto non sono al di fuori di insider trading o di arricchimento personale. Spero di scoprirlo presto”.

