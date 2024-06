Depenalizzazione della droga, ‘Marcia della Marijuana’ a S.Paolo

agenzia

Contro la criminalizzazione del possesso di qualsiasi quantità

SAN PAOLO, 17 GIU – Centinaia di persone hanno partecipato ieri alla ‘Marcia della Marijuana’ nel centro di San Paolo, la megalopoli più importante del Brasile. Gli organizzatori intendevano protestare contro la Proposta di modifica costituzionale (Pec) che criminalizza il possesso di qualsiasi quantità di droga. I manifestanti hanno acceso spinelli davanti al Museo d’arte di San Paolo, uno dei luoghi simbolo dell’Avenida Paulista, il principale viale cittadino. Da lì hanno raggiunto Piazza della Repubblica. Il movimento sostiene che la proibizione della marijuana serve come pretesto per perseguitare la popolazione nera che vive nelle zone periferiche delle grandi città. La Pec delle Droghe è stata approvata la settimana scorsa dalla commissione di Costituzione e Giustizia della Camera dei deputati. Ora dovrà passare anche dal vaglio di una commissione speciale prima di andare in aula per l’analisi della plenaria.

