Deputati argentini chiedono liberazione di colleghi venezuelani

agenzia

Condannano alla Camera l'ondata di arresti politici in Venezuela

BUENOS AIRES, 14 AGO – I deputati argentini, nella sessione plenaria di oggi della Camera, hanno condannato gli arresti senza alcun mandato dei loro colleghi venezuelani Dignora Hernández, Freddy Superlano, Williams Dávila e Américo De Grazia. Sui loro seggi in parlamento hanno esposto manifesti con le fotografie dei quattro leader dell’opposizione venezuelana con il messaggio “Rapiti dai gruppi operativi della dittatura di Maduro”. L’attivista e segretaria generale del Forum Argentino per la Difesa della Democrazia, Elisa Trotta Games, promotrice dell’iniziativa, li ha ringraziati per il loro sostegno alla causa della democrazia e della libertà in Venezuela. “Williams, Dignora, Freddy e Américo, così come ciascuno degli oltre duemila rapiti dal regime, devono tornare in strada. Non smetteremo di lavorare per questo. Libertà per i prigionieri politici e libertà per tutto il Venezuela”, ha scritto Trotta Gamus su X.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA