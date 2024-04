Deputato sospettato per la morte dell’attivista Marielle Franco

agenzia

Politico di Rio citato da un pentito come mandante dell'omicidio

RIO DE JANEIRO, 22 MAR – Il deputato brasiliano Chiquinho Brazão è stato citato come mandante dell’omicidio della consigliera comunale, Marielle Franco, e del suo autista, Anderson Gomes, avvenuto il 14 marzo 2018. A fare il suo nome è stato il presunto autore materiale del delitto, l’ex poliziotto militare Ronnie Lessa, divenuto collaboratore di giustizia. Brazão appartiene a una famiglia di politici particolarmente influenti nella Zona Ovest di Rio, dove è forte la presenza di ‘milizie’, gruppi paramilitari composti da agenti corrotti. Eletto deputato federale nel 2018, e riconfermato nel 2022, Brazão ha diritto a una giurisdizione privilegiata, per questo il caso Marielle la settimana scorsa è passato alla Corte suprema. Le indagini sono riservate, ma secondo indiscrezioni giornalistiche uno dei motivi del crimine sarebbero state le denunce contro le milizie presentate al Consiglio comunale dall’attivista afrodiscendente. “L’antefatto” del duplice omicidio, secondo O Globo, sarebbe lo sfruttamento illegale dei terreni nella regione occidentale dello Stato da parte delle milizie, che hanno sfruttato il settore immobiliare come una delle principali fonti finanziarie.

