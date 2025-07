Deraglia treno in Germania nel Baden-Wurttemberg: almeno 4 morti e una trentina di feriti

L'INCIDENTE

A causare il disastro ferroviario potrebbe essere stata un’improvvisa frana

Un treno espresso regionale è deragliato stasera in Germania, nel Baden-Wurttemberg. Due vagoni sono usciti dai binari e – secondo quanto riferisce la polizia, citata dai media locali – sarebbero morte almeno quattro persone. Diverse altre sono rimaste ferite, secondo un bilancio almeno 30.

Secondo la Bild Zeitung, a causare l’incidente potrebbe essere stata un’improvvisa frana, dovuto probabilmente al forte temporale che ha investito la zona. Dalle immagini del quotidiano tedesco in effetti si nota come abbia ceduto un pendio a lato dei binari. Al momento non ci sono conferme da parte delle autorità.