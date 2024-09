Dibattito spinge Harris, ha 5 punti di vantaggio su Trump

agenzia

Sondaggio Reuters-Ipsos

NEW YORK, 12 SET – Kamala Harris rafforza il suo vantaggio su Donald Trump dopo il dibattito tv. Secondo un sondaggio Reuters-Ipsos, la vicepresidente ha il 47% delle preferenze contro il 42% di Trump. Il vantaggio di cinque punti è superiore a quello di quattro registrato nell’ultima rilevazione del 21-28 agosto. Per il 53% degli interpellati, Harris ha vinto il dibattito, mentre per il 24% il vincitore è Trump.

