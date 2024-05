Dichiarata emergenza ambientale a Città del Messico

agenzia

Sospesa la circolazione di circa 1,7 milioni di veicoli

CITTÀ DEL MESSICO, 10 MAG – La Commissione Ambientale della Megalopoli (CAMe) ha dichiarato attiva la Fase I di contingenza ambientale atmosferica nella Zona Metropolitana della Valle del Messico dopo aver registrato concentrazioni di ozono pari o superiori a 160 ppb in alcune stazioni di monitoraggio della capitale ed aver confermato che persistono condizioni avverse per la dispersione dei contaminanti. Sono state stabilite limitazioni alla circolazione dei veicoli in base alla compilazione numerica delle targhe e alla categoria di verifica ricevuta nell’ultima ispezione. Il provvedimento riduce il parco veicoli circolante di circa 1,7 milioni di unità.

