Dieci persone impiccate in Iraq per ‘terrorismo’

agenzia

Erano stati condannati per essere membri dell'Isis

NASSIRIYIA, 22 LUG – Le autorità irachene hanno impiccato stamane dieci persone condannate per “terrorismo”. Lo riferisce una fonte della sicurezza e un funzionario sanitario. Dieci iracheni “condannati per crimini terroristici e per essere membri dello Stato islamico sono stati giustiziati per impiccagione” nella prigione di Al-Hout, nella città meridionale di Nassiriya, “sotto la supervisione di una squadra del ministero della Giustizia”, ha dichiarato il funzionario sanitario. Una fonte della sicurezza ha poi confermato le esecuzioni. Al-Hut è una famigerata prigione di Nassiriya il cui nome arabo significa “la balena”, perché gli iracheni ritengono che i detenuti non ne escano mai vivi.

