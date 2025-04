Difesa, African Lion 2025 in Tunisia dal 22 al 30 aprile

agenzia

Esercitazione congiunta Usa-Tunisi

TUNISI, 11 APR – Membri delle Forze Armate tunisine e reparti dell’esercito statunitense parteciperanno all’esercitazione militare congiunta “African Lion 25”, che si terrà in Tunisia dal 22 al 30 aprile 2025. Lo rende noto il ministero tunisino della Difesa in un comunicato precisando che all’esercitazione prenderanno parte anche le forze militari di Libia, Senegal, Ghana, Kenya, Nigeria, Italia, Francia e Spagna, oltre a numerosi osservatori provenienti da Egitto, Grecia e Nato. “Questa esercitazione – si legge nella nota – mira a migliorare e supportare le capacità strategiche militari congiunte per rispondere a crisi, emergenze e minacce transfrontaliere, nonché a scambiare competenze in materia di pianificazione operativa congiunta, interventi medici e sicurezza informatica”. Nel corso dell’evento si terranno corsi di formazione e lezioni teoriche su ingegneria militare, sicurezza informatica, affari legali, pubbliche relazioni e tecniche dei media operativi, sotto la supervisione di un gruppo di militari tunisini e americani. L’obiettivo è quello di familiarizzare con le ultime tecnologie e tecniche in queste diverse specialità.

