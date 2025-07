Difesa civile di Gaza, almeno 30 uccisi in attesa degli aiuti

agenzia

Al Jazeera,75 le vittime totali nella Striscia dall'alba di oggi

GAZA CITY, 30 LUG – La Protezione civile di Gaza ha dichiarato che le forze israeliane hanno aperto il fuoco sui palestinesi in attesa di ricevere aiuti umanitari nella Striscia di Gaza settentrionale, indicando un bilancio provvisorio di 30 vittime, mentre al Jazeera indica in 75 morti il totale dei palestinesi uccisi in tutta la Striscia dall’alba di oggi. “Almeno 30 persone sono state uccise in attesa di aiuti a nord di Gaza City”, ha dichiarato all’Afp il portavoce della difesa civile Mahmud Bassal, aggiungendo che oltre 300 persone sono rimaste ferite. Mohammed Abu Salmiya, direttore dell’ospedale Al-Shifa di Gaza City, ha intanto dichiarato all’Afp che la sua struttura ha ricevuto 35 corpi di persone uccise nella sparatoria avvenuta nei pressi del valico di Zikim, punto di accesso per i camion di aiuti umanitari diretti nella Striscia di Gaza. Al Jazeera, citando fonti mediche, parla di 75 persone uccise negli attacchi israeliani dall’alba, tra cui 63 in attesa degli aiuti. I servizi di emergenza hanno dichiarato che 37 persone in attesa degli aiuti sono stati uccisi e oltre 270 sono rimasti feriti nel nord di Gaza.

