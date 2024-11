Difesa, l’ambasciatore Prunas visita navi italiane in Tunisia

agenzia

Spica e Fiorillo impegnate in esercitazione multilaterale

TUNISI, 08 NOV – La collaborazione nel settore della difesa come pilastro fondamentale del partenariato. Questo il messaggio lanciato su X dall’ambasciatore d’Italia in Tunisia, Alessandro Prunas, in riferimento alla sua visita al Porto de La Goulette alle navi della Marina militare Spica e della Guardia costiera Fiorillo impegnate nell’esercitazione navale multilaterale ‘Phoenix Express 2024’. Coordinata dallo Us Africa Command e con la partecipazione di 1.100 soldati e osservatori in rappresentanza di 12 paesi (Algeria, Libia, Marocco, Mauritania, Senegal, Turchia, Italia, Malta, Belgio, Georgia, Stati Uniti) oltre alla Tunisia, Phoenix Express 2024 ha ‘l’obiettivo di aumentare la cooperazione e il coordinamento tra gli equipaggi navali, addestrarli a gestire le attrezzature marittime e sviluppare le loro competenze nella lotta alle attività illegali in mare, come il contrabbando e la tratta di esseri umani, al fine di preservare la sicurezza e la stabilità del Mediterraneo”.

