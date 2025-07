Disastro aereo in Corea Sud, è stato spento il motore sbagliato

agenzia

Nel grave incidente dello scorso dicembre sono morte 179 persone

PECHINO, 22 LUG – L’inchiesta sull’incidente aereo mortale della Jeju Air dello scorso dicembre ha fatto emergere “prove evidenti” che i piloti hanno spento il motore meno danneggiato dall’impatto con uno stormo di uccelli. E’ il risultato emerso dall’indagine in base a quanto riferito dai media sudcoreani considerando le prove raccolta, tra cui il registratore vocale della cabina di pilotaggio, i dati del computer e un interruttore del motore ritrovato tra i rottami. In altri termini, avrebbe un peso rilevante l’errore umano: i piloti hanno spento il motore sinistro invece di quello destro durante le manovre di emergenza dopo l’impatto con lo stormo, poco prima dell’atterraggio previsto. Lo schianto del Boeing 737-800 del 29 dicembre all’aeroporto di Muan ha causato la morte di 179 dei 181 passeggeri e membri dell’equipaggio, pari al disastro aereo più mortale sul suolo sudcoreano. Sabato, durante un briefing, gli investigatori hanno riferito ai familiari delle vittime che il motore destro era stato danneggiato in modo più grave dall’impatto con lo stormo, e che c’erano prove circostanziali che i piloti avessero spento il motore sinistro, meno danneggiato. Le famiglie delle vittime, tuttavia, sono state informate del rapporto stilato dalle autorità sudcoreane, ma si sono opposte alla sua pubblicazione considerando improprio che la colpa fosse attribuita ai piloti senza esaminare altri fattori. L’aereo di Jeju Air, ad esempio, ha oltrepassato la pista dell’aeroporto di Muan durante l’atterraggio di emergenza in pancia schiantandosi contro un terrapieno in cui c’erano apparecchiature di navigazione, provocando un incendio e una parziale esplosione. I rappresentanti delle famiglie delle vittime e il sindacato dei piloti di Jeju Air hanno affermato durante il fine settimana che l’indagine deve concentrarsi anche sul terrapieno, sospettato di aver contribuito a causare l’elevato numero di morti.

