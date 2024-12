Distrutto dalle gang l’unico ospedale di neurochirurgia di Haiti

agenzia

Dato alle fiamme il centro Bernard Mevs di Port-au-Prince

PORT-AU-PRINCE, 17 DIC – L’unico centro di traumatologia neurologica di Haiti, l’ospedale Bernard Mevs di Port-au-Prince con 87 posti letto è stato distrutto ieri da bande criminali armate di bombe Molotov. Incenerite un’ambulanza, i veicoli nel cortile della struttura, due tomografi computerizzati, una nuovissima macchina per immagini a raggi X 3D, il laboratorio, le sale operatorie ed il reparto pediatrico. Oltre alle sue unità di terapia intensiva per adulti, pediatrici e neonatali, l’ospedale aveva diversi programmi in cui formava medici e infermieri, e offriva l’unico programma di neurochirurgia alla popolazione di Haiti. Le minacce contro l’ospedale erano iniziate due settimane fa quando il personale era stato costretto a trasferire i pazienti presenti nella struttura. L’altro ieri le gang avevano cercato di abbattere un muro dell’ospedale e, dopo essere state respinte dalla polizia, avevano minacciato che, “se non ci date dei soldi, allora lo bruceremo” riporta il quotidiano Miami Herald. Ieri le gang sono tornate e, dopo combattimenti contro la polizia durati per ore, alla fine sono riuscite a dare fuoco all’ospedale.

