‘Diverse esplosioni in Crimea, colpito deposito di munizioni’

Media: 'Da Capo Chauda russi lanciano droni verso l'Ucraina'

ROMA, 20 GIU – Secondo il canale Telegram Crimea Wind, diverse esplosioni si sono verificate a Capo Chauda, in Crimea, la penisola annessa unilateralmente da Mosca dieci anni fa. Lo riporta Ukrinform. Dopo le deflagrazioni, testimoni hanno riferito che si stava alzando del fumo e le ambulanze si stavano dirigendo in quella direzione. “In base al numero delle ambulanze, ci sono sicuramente delle persone che sono state colpite. Sono esplose delle munizioni”, ha scritto il canale Telegram. Da Capo Chauda l’esercito russo lancia spesso i droni Shahed per attaccare l’Ucraina.

