Diverse persone prese in ostaggio in un caffè in Olanda

Polizia

A Ede, nell'est del Paese. Polizia, "non sembra terrorismo"

Diverse persone sono state prese in ostaggio in un caffè nella città olandese di Ede. Lo riferisce la polizia, che sta evacuando le abitazioni nei pressi del locale. Secondo media locali, l’autore del sequestro avrebbe detto di essere in possesso di ordigni esplosivi. La polizia olandese ha affermato su X che “al momento” non vi è ancora alcun segno di “motivazione terroristica” nella presa di ostaggi a Ede dove diverse persone sono state sequestrate in un caffè.

