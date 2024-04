Diversi operatori World Central Kitchen uccisi in raid Israele

agenzia

Afferma il fondatore, secondo Hamas sono quattro

NEW YORK, 01 APR – Diverse persone che lavoravano per la ong statunitense World Central Kitchen dello chef José Andres sono state uccise in un raid aereo dell’esercito israeliano. Lo annuncia lo stesso José Andres, dicendosi distrutto dalla perdita. “Queste persone sono angeli”, ha scritto José Andres su X. In precedenza il ministero della Sanità di Hamas aveva annunciato la morte di quattro operatori umanitari stranieri e del loro autista palestinese in seguito ad un attacco israeliano contro il loro veicolo nel centro della Striscia di Gaza.

