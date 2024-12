Dodik tornato a casa dopo l’operazione, ‘grazie a tutti’

agenzia

A inviargli messaggi di sostegno anche Putin e Lavrov

BELGRADO, 14 DIC – Il leader serbo-bosniaco Milorad Dodik è tornato a casa oggi dopo il complesso intervento chirurgico a esofago e stomaco al quale è stato sottoposto il 9 dicembre scorso in una clinica privata di Belgrado. “Sono arrivato a casa. Ringrazio l’equipe medica e il personale dell’ospedale per la loro professionalità e la prenura dimostrata”, ha scritto Dodik su X, come riferito dai media a Belgrado. “Ho davanti un periodo di riabilitazione e ristabilimento”, ha aggiunto Dodik, che è presidente della Republika Srpska (Rs), l’entità a maggioranza serba della Bosnia-Erzegovina. Nel suo messaggio Dodik ha ringraziato anche tutti coloro che gli hanno espresso vicinanza e solidarietà all’indomani dell’operazione. Oltre a tutti i principali esponenti politici di Serbia e Rs, gli hanno fatto pervenire gli auguri di pronta guarigione anche il presidente russo Vladimir Putin e il ministro degli Esteri Serghiei Lavrov, con i quali Dodik è in ottimi rapporti politici e di amicizia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA