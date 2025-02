Domani a Parigi riuniti i principali Paesi europei sull’Ucraina

agenzia

Vertice di 'capi di Stati e governo', anche con il Regno Unito

PARIGI, 16 FEB – La Francia, attraverso il suo ministro degli Esteri, Jean-Noel Barrot, conferma la riunione domani a Parigi sull’Europa e la situazione in Ucraina dei “principali Paesi europei”, a livello di capi di Stato e di governo, che dovrebbe includere anche il Regno Unito. Il presidente francese, Emmanuel Macron, riunirà domani a Parigi “i principali Paesi europei” per discussioni incentrate sulla “sicurezza europea”, ha confermato il ministro Barrot. Intervistato da France Inter, Barrot, dopo aver confermato la “riunione di lavoro”, ha precisato che non si conoscono i presenti perché “le conferme stanno ancora arrivando”. “E’ una riunione di lavoro – ha aggiunto Barrot – non bisogna drammatizzare questo tipo di riunioni. Sono molto frequenti”.

