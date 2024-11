Domani informativa di Ribera sulla Dana anche al Senato spagnolo

agenzia

Su richiesta del Pp. La vicepremier sarà anche al Congresso

MADRID, 19 NOV – Teresa Ribera, vicepremier e ministra della Transizione ecologica spagnola, è attesa domani da un doppio impegno nel Parlamento nazionale: oltre all’informativa già annunciata sulla gestione dell’alluvione di Valencia al Congresso (su propria richiesta), la ministra che è anche candidata a commissaria europea per la Transizione giusta e la Concorrenza è chiamata a riferire sullo stesso tema anche al Senato. È quanto riportato da radio Cadena Ser e da El País. Secondo il quotidiano madrileno, nel caso del Senato l’audizione è stata chiesta dal Partito Popolare, che controlla la maggioranza in questo ramo del parlamento ed è impegnato da giorni, in sede europea, nel tentativo di impedire che sia approvata la nomina di Ribera come commissaria, proposta dalla presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen. Così, al Senato i popolari proveranno a mettere ancor più sotto pressione la vicepremier e ministra spagnola, che accusano di mala gestione dell’emergenza per la Dana che ha devastato la provincia di Valencia. Secondo la Efe, l’intervento di Ribera al Senato è previsto alle 18 di domani, anche se l’orario potrebbe essere soggetto a modifiche.

