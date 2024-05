Domani prosegue processo Trump ma non è attesa sua deposizione

agenzia

Sentenza prevista entro il fine settimana

WASHINGTON, 19 MAG – Domani riprende il processo per il caso pornostar ma Donald Trump non dovrebbe testimoniare, come aveva dichiarato di voler fare. Lo scrive il Washington Post, citando quattro persone vicine al tycoon. Il dibattimento quindi dovrebbe avviarsi verso la conclusione con la requisitoria dei procuratori e le arringhe della difesa. La sentenza potrebbe arrivare prima del prossimo weekend.

