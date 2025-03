Domani proteste anti-Musk in 200 showroom Tesla nel mondo

agenzia

E' la più grande serie di manifestazioni nel Trump 2.0

NEW YORK, 28 MAR – Una giornata di azione globale anti-Elon Musk. Domani sono previste proteste in circa 200 showroom Tesla negli Stati Uniti e a livello internazionale. Gli organizzatori l’hanno soprannominata ‘Tesla Takedown’, l’ultima e la più grande di una serie di dimostrazioni iniziate poco dopo l’insediamento di Donald Trump: le manifestazioni si svolgeranno di fronte alle sedi Tesla di tutto il mondo, di cui quasi 50 solo in California. L’obiettivo è inviare un messaggio all’amministrazione Usa, ovvero che sono contrari a ciò che il ceo di Tesla sta facendo con il governo federale degli Stati Uniti: licenziare migliaia di dipendenti, tagliare i budget dei dipartimenti e sbarazzarsi di intere agenzie. “Nessuno ha votato per questo, e nessuno ha votato per Elon – ha detto al Guardian Vickie Mueller Olvera, che ha organizzato le proteste Tesla Takedown nella Bay Area – È un supermiliardario non eletto ed è un delinquente”. Tesla Takedown si descrive come un movimento che “protesterà contro l’azienda finché Musk continuerà a distruggere i servizi pubblici”. Il gruppo afferma sulla sua pagina che il miliardario sta “distruggendo la nostra democrazia usando la fortuna che ha costruito in Tesla”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA