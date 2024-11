Dombrovskis confermato commissario Economia in audizione Pe

agenzia

BRUXELLES, 07 NOV – Il commissario designato per l’Economia e la produttività, per l’implementazione e la semplificazione Valdis Dombrovskis è stato confermato nell’incarico dai coordinatori delle commissioni Economia (Econ) e Giustizia (Juri) del Parlamento europeo. Lo annuncia il gruppo del Ppe su X congratulandosi con il politico lettone, già vicepresidente della Commissione uscente. Da quanto trapela hanno votato a favore della conferma i coordinatori di: Ppe, S&D, Ecr, Renew e i Verdi. Contrari Sinistra (the Left), Patrioti (PfE) e Sovranisti (Esn). All’audizione erano presenti anche esponenti delle commissioni Afco, Empl, Fisc, Budg e Imco, che non hanno però partecipato al voto di conferma.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA