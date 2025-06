Donald Trump: «Avremo presto la pace tra Israele e Iran»

La crisi in Medi Oriente

«Faranno un accordo proprio come ho fatto fare all’India e al Pakistan», ha aggiunto il presidente Usa. Che non esclude un intervento diretto americano e apre a Putin come mediatore

«Avremo presto la pace tra Israele e l’Iran». Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth, «graie al mio intervento». Il presidente Usa è stato intervistato dalla tv Abc: è «possibile» che gli Stati Uniti vengano coinvolti nel conflitto in corso fra Israele e Iran. Trump ad Abc ha poi sottolineato che «al momento» gli Usa «non sono coinvolti». Donald Trump è inoltre «aperto» all’idea che il presidente russo Vladimir Putin possa fare da mediatore nel conflitto fra Israele e Iran. «È pronto. Mi ha chiamato per parlarne. Ne abbiamo parlato a lungo»

Trump,s empre sul suo social, parlando di un susseguirsi di telefonate e incontri, ha aggiunto: «Faccio un sacco di cose e non ricevo mai alcun riconoscimento, ma va bene così», ha messo in evidenza Trump.

«L’Iran e Israele dovrebbero fare un accordo, e lo faranno, proprio come ho fatto fare all’India e al Pakistan, in quel caso usando il commercio con gli Stati Uniti per portare la ragione, la coesione e la sanità mentale nei colloqui con due leader eccellenti che sono stati in grado di prendere rapidamente una decisione e fermarsi!», ha scritto il presidente americano.