Dopo 101 anni sabato l’ultimo volo per Czech Airlines

agenzia

Era la quinta compagnia aerea più vecchia al mondo

TRIESTE, 25 OTT – Sabato 26 ottobre decollerà da Parigi e atterrerà a Praga l’ultimo volo della Czech Airlines (ČSA), chiudendo un secolo di storia dell’aviazione. Lo riporta Radio Praga. A 101 anni dal primo volo – la Csa venne fondata nel 1923 – i voli con il codice OK scompariranno dal cielo, poiché la Czech Airlines sospenderà i voli come compagnia aerea indipendente, diventando un altro marchio nel portafoglio del gruppo Smartwings. I problemi per la compagnia aerea di Praga sono iniziati negli anni ’90, con i primi tentativi falliti di privatizzazione. Le difficoltà sono state aggravate da errori gestionali, dalla crisi economica del 2008, dall’ascesa delle compagnie aeree low cost e poi dalla pandemia di Covid-19, ha riferito Radio Praga. La flotta di aerei e il numero delle rotte hanno iniziato a diminuire e nel 2018 la Czech Airlines è entrata a far parte di Smartwings, che ha acquistato quasi il 98% delle azioni. ČSA era la quinta compagnia aerea più antica del mondo, dopo l’olandese KLM, la colombiana Avianca, l’australiana Qantas e l’Aeroflot, prima sovietica, poi russa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA