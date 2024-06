Dopo attacchi russi, Ucraina al buio per 12 ore al giorno

agenzia

Ukrenergo amplia oggi il periodo di interruzione di corrente

ROMA, 23 GIU – La società per la distribuzione dell’elettricità ucraina Ukrenergo ha disposto nuovi orari per i blackout nelle regioni più in difficoltà a causa degli attacchi russi alle infrastrutture energetiche: secondo le nuove indicazioni le interruzioni di corrente vanno dalle 11 del mattino alle 23. Lo riferisce Rbc-Ukraine. Ukrenergo ha spiegato che l’ampliamento degli orari di balckout “a causa della difficile situazione del sistema energetico dopo i massicci attacchi russi agli impianti energetici. Ieri era già stata annunciata un’estensione della fascia oraria dei blackout dalle 16 alle 14 del pomeriggio fino alle 24, ampliata quindi oggi di 2 ore. L’energizzazione delle infrastrutture critiche, che svolgono la funzione di fornire supporto vitale alla popolazione, non è limitata”, ha specificato la società.

