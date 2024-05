‘Dopo attacco russo,interruzioni di corrente in tutta l’Ucraina’

agenzia

Ukrenergo: 'Danni agli impianti di produzione di energia'

ROMA, 08 MAG – “A causa dei danni causati alle centrali elettriche dall’ultimo massiccio attacco della Russia, potrebbero essere introdotte restrizioni alla fornitura di energia elettrica in tutta l’Ucraina tra le 18 e le 23”, ha fatto sapere l’azienda nazionale Ukrenergo, come riferisce Ukrinform. Nella notte i bombardamenti russi hanno danneggiato gli impianti di produzione di energia termica e idroelettrica e si è verificata una carenza nel sistema energetico. “Il centro operativo di Ukrenergo sta adottando tutte le misure disponibili per superare il deficit, in particolare le importazioni e l’assistenza di emergenza dai sistemi energetici dei Paesi dell’Ue ( Romania, Slovacchia, Polonia, Ungheria e Moldavia)”, ha dichiarato la società.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA