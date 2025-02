Draghi “striglia” il Parlamento Ue, dall’economia all’Ucraina «Potremmo essere lasciati soli a difenderla»

Le dichiarazioni

L'ex presidente del Consiglio lo ha detto all'European Parliamentary Week 2025

«Se le recenti dichiarazioni delineano il nostro futuro – possiamo aspettarci di essere lasciati in gran parte soli a garantire la sicurezza in Ucraina e nella stessa Europa». Lo ha detto Mario Draghi in un passaggio del suo intervento all’European Parliamentary Week 2025 sulle sfide per l’Europa e la sua competitività.

Il rapporto Draghi «è stato pubblicato in settembre» oggi «cinque mesi dopo» emerge che «ciòche è nel rapporto è ancora più urgente di quanto fosse cinque mesi fa». «C’è una situazione molto difficile. Ora abbiamo i nostri valori. Abbiamo differenze di opinioni. Ma non è il momento di sottolineare queste le differenze ora, è il momento di sottolineare il fatto che dobbiamo lavorare insieme, sottolineare ciò che ci accomuna e ciò che credo ci accomuna sono i valori fondanti dell’Unione Europea. E dobbiamo sperare e dobbiamo lavorare per questo» ha detto ancora all’Eurocamera.