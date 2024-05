‘Dramma senza fine a Rio Grande do Sul’, il Brasile in allerta

agenzia

Vice governatore, 'continua a piovere, fiumi sempre più gonfi'

SAN PAOLO, 13 MAG – “A Rio Grande do Sul è un dramma senza fine. Continua a piovere e il livello dei fiumi non smette di salire: il lago Guaiba potrebbe raggiungere il record di cinque metri e mezzo entro il pomeriggio. E a Porto Alegre potremmo assistere ad inondazioni anche più gravi dei giorni scorsi”. Lo ha detto il vice governatore dello stato brasiliano, Gabriel Souza ai microfoni di Globo News. Gli allagamenti provocati dalle piogge incessanti hanno colpito 21 milioni di persone in 447 città. I morti registrati fino ad oggi sono almeno 147, e 619.484 gli sfollati, mentre tutto il Paese è mobilitato per raccolte di beni e donazioni. Il presidente Luiz Inacio Lula da Silva intanto ha rinviato il previsto viaggio in Cile per seguire da vicino l’evolvere della situazione. Il vice governatore Souza ha parlato di un ‘allerta massima’, avvertendo sul rischio frane dopo che residenti di Caxias do Sul hanno segnalato tremori della terra. La nuova piena del Rio Cai nel frattempo ha provocato il crollo del ponte sul fiume tra i municipi di Caxias do Sul e Nova Petropolis.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA