Droni russi su Kharkiv, le vittime sono 7

I feriti sono 20, i dispersi 5

ROMA, 18 AGO – Il bilancio delle vittime dell’attacco russo su Kharkiv, nell’Ucraina orientale, è salito a sette: lo ha reso noto il capo dell’Amministrazione militare della regione, Oleg Synegubov, come riporta Ukrainska Pravda. Tra le vittime ci sono una bambina di un anno e mezzo e un ragazzo di 16 anni, ha precisato, aggiungendo che i feriti sono 20. In precedenza Synegubov aveva affermato che cinque persone risultano disperse.

