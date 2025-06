Droni russi su Kiev, incendi in vari distretti

agenzia

A causa dei detriti provocati dall'antiaerea

ROMA, 06 GIU – Incendi si sono sviluppati in vari distretti di Kiev in seguito al massiccio attacco con droni lanciato nella notte sulla capitale ucraina dalle forze armate russe. Come riporta su Telegram il sindaco della città, Vitalij Klitschko, i soccorsi sono in azione a Solomyanskyi, Holosiivskyi e Darnytskyi dove è scoppiato un rogo al 17/o piano di un edificio residenziale. Sul posto sono intervenuti anche i medici. Il sindaco invita i cittadini a restare nei rifugi. Il capo dell’Agenzia per l’elettricità e l’acqua di Kiev, Timur Tkachenko, ha avvertito che sono possibili interruzioni di corrente di emergenza in alcuni quartieri.

