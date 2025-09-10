Droni russi sulla Polonia, Varsavia invoca l’art. 4 della Nato: cosa è e come funziona

la scheda

Tensione alle stelle dopo l'abbattimento dei velivoli nei cieli polacchi

L’articolo 4 del Trattato del Nord Atlantico su cui è stata fondata la Nato prevede che «le parti si consulteranno ogni volta che, a giudizio di una di esse, sia minacciata l’integrità territoriale, l’indipendenza politica o la sicurezza di una delle parti».

A invocare la consultazione dei Paesi nel Consiglio del Nord Atlantico (il Nac), è stato il Premier polacco Donald Tusk nel suo intervento in Parlamento dopo le violazioni dello spazio aereo della Polonia la notte scorsa da parte di droni provenienti dalla Bielorussia.

Secondo l’Alleanza Atlantica, l’articolo 4 è stato invocato solo sette volte dalla creazione della Nato nel 1949 e l’ultima volta è stato il 24 febbraio del 2022, il giorno in cui è iniziata l’invasione russa dell’Ucraina da Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia.

In base al trattato nordatlantico qualsiasi membro dell’alleanza composta da 32 membri può invocare formalmente l’articolo 4 per sottoporre una questione all’attenzione del Consiglio Nord Atlantico, l’organo decisionale della Nato. L’articolo afferma: «Le Parti si consulteranno ogni qualvolta, a giudizio di una di esse, l’integrità territoriale, l’indipendenza politica o la sicurezza di una qualsiasi delle Parti siano minacciate».

Non appena si invoca l’art. 4 la questione viene discussa e può potenzialmente portare a una qualche forma di decisione o azione congiunta da parte della Nato. Non richiede alcuna forma di intervento armato.

La prima volta, era stato il 10 febbraio del 2023, quando la Turchia aveva chiesto consultazioni sull’assistenza difensiva della Nato nell’evento di una minaccia alla sua popolazione o territorio in seguito al conflitto in Iraq.