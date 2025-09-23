Droni su Oslo, riaperto lo spazio aereo dello scalo. Zelensky: «Sono stati i russi»

Il caso

Le autorità norvegesi e danesi collaborano per capire se ci sia un collegamento con gli avvistamenti avvenuti anche all'aeroporto di Copenaghen

Lo spazio aereo sopra l’aeroporto di Oslo è stato riaperto. Era stato chiuso circa tre ore fa per la presenza di di alcuni droni. È quanto ha scritto Monica Fasting, responsabile della comunicazione dell’aeroporto di Oslo, in una e-mail all’agenzia di stampa norvegese NTB. «Lo spazio aereo è stato riaperto. Chiediamo ai passeggeri di presentarsi normalmente. L’aeroporto – scrive – era stato precedentemente chiuso dopo che almeno due droni erano stati avvistati nei pressi della pista di atterraggio. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza». Secondo NTB, la chiusura dell’aeroporto ha interessato 12 voli.

La polizia danese sul caso ha avviato una collaborazione con le autorità norvegesi per chiarire se esista un collegamento tra i droni avvistati sull’aeroporto di Copenaghen, e che ha costretto lo scalo allo stop per alcune ore, e quello segnalato su Oslo, obbligando alla chiusura dello spazio aereo cittadino. Lo ha detto nel corso di una conferenza Jakob Hansen, vice ispettore di polizia della polizia di Copenaghen.