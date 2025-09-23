Il caso
Droni su Oslo, riaperto lo spazio aereo dello scalo. Zelensky: «Sono stati i russi»
Le autorità norvegesi e danesi collaborano per capire se ci sia un collegamento con gli avvistamenti avvenuti anche all'aeroporto di Copenaghen
Lo spazio aereo sopra l’aeroporto di Oslo è stato riaperto. Era stato chiuso circa tre ore fa per la presenza di di alcuni droni. È quanto ha scritto Monica Fasting, responsabile della comunicazione dell’aeroporto di Oslo, in una e-mail all’agenzia di stampa norvegese NTB. «Lo spazio aereo è stato riaperto. Chiediamo ai passeggeri di presentarsi normalmente. L’aeroporto – scrive – era stato precedentemente chiuso dopo che almeno due droni erano stati avvistati nei pressi della pista di atterraggio. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza». Secondo NTB, la chiusura dell’aeroporto ha interessato 12 voli.
La polizia danese sul caso ha avviato una collaborazione con le autorità norvegesi per chiarire se esista un collegamento tra i droni avvistati sull’aeroporto di Copenaghen, e che ha costretto lo scalo allo stop per alcune ore, e quello segnalato su Oslo, obbligando alla chiusura dello spazio aereo cittadino. Lo ha detto nel corso di una conferenza Jakob Hansen, vice ispettore di polizia della polizia di Copenaghen.
Sul caso è intervenuto anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che su X rende noto di aver affrontato l'argomento delle 'violazioni da parte della Russia dello spazio aereo degli Stati membri della Nato, anche il 22 settembre a Copenaghen' con la direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale , Kristalina Georgieva, . "Abbiamo scambiato – scrive – opinioni sulle ragioni. Se non ci sarà una risposta decisa da parte degli alleati – sia Stati che istituzioni – alle provocazioni, la Russia continuerà a perpetrare tali violazioni".