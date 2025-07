Droni ucraini contro la regione russa di Rostov, due morti

agenzia

Una vittima e tre feriti nei raid di Mosca su Dnipro e Kharkiv

ROMA, 26 LUG – Due persone sono morte in un attacco di droni ucraini nella regione russa sudoccidentale di Rostov, affermano le autorità locali citate dall’agenzia di stampa Tass. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che stanotte le difese aeree hanno abbattuto 54 droni delle forze di Kiev tra le regioni di Bryansk, Rostov, Oryol, Tula e Belgorod, sulla Crimea, sul Mar d’Azov e sul Mar Nero. Una persona è morta nella città ucraina orientale di Dnipro e altre tre sono rimaste ferite in quella nordorientale di Kharkiv in attacchi russi, che stanotte hanno colpito diverse regioni del Paese. Lo rendono noto le autorità locali. I raid hanno causato incendi a Zaporizhzhia, nel sudest dell’Ucraina.

