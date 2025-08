Droni ucraini su Volgograd, colpita la stazione dei treni

agenzia

Un incendio in via di spegnimento ostacola traffico ferroviario

ROMA, 04 AGO – Treni fermi questa mattina alla stazione russa di Volgograd, colpita nella notte da un attacco ucraino con droni. Lo riferisce la Tass. “Le difese aeree hanno respinto un massiccio attacco di droni nella regione meridionale russa di Volgograd”, ha dichiarato il governatore Andrey Bocharov citato dall’agenzia di Stato. “Non ci sono state vittime”. Alcuni droni sono caduti nei campi, provocando qualche fuoco di sterpaglia, ma un incendio di maggiori proporzioni si è sviluppato alla stazione ferroviaria di Archeda, nella città di Frolovo. Le finestre degli edifici residenziali vicini sono andate in frantumi, ma l’infrastruttura passeggeri della stazione è rimasta intatta, afferma la Tass. La caduta di detriti di droni ha causato ritardi e cancellazioni dei treni nella regione. La direzione regionale delle Ferrovie Russe fanno sapere che si sta facendo tutto il possibile per ripristinare il traffico ferroviario il prima possibile. Le difese aeree russe hanno abbattuto nella notte 61 droni ucraini su diverse regioni russe, secondo quanto dichiarato dal Ministero della Difesa russo in una nota citata dalla Tass. “Le difese aeree in servizio hanno intercettato e distrutto 61 droni ucraini tra le 23:00 (le 22 in Italia) del 3 agosto e le 5:20 del 4 agosto . Diciotto droni sono stati abbattuti sul Mar Nero, 12 sulla regione di Voronezh, 11 sulla Crimea, otto sulla regione di Belgorod, sei sulla regione di Volgograd, due sulla regione di Bryansk, altri due sulla regione di Rostov, uno sulla regione di Mosca e uno ancora sulla regione di Ryazan”, si legge nella nota. Respinto anche un attacco di droni nella regione meridionale di Rostov. Non si ha notizia

