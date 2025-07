Due alti comandanti di al-Shabaab uccisi in Somalia

agenzia

Eliminati anche diversi altri terroristi nel Medio Scebeli

NAIROBI, 04 LUG – Due importanti comandanti del gruppo terroristico al-Shabaab sono stati uccisi ieri in Somalia, in un’operazione pianificata condotta dalle forze locali. Il due leader, Ali Xabad e Mohamed Adow, avevano un ruolo significativo nell’organizzazione delle attività terroristiche nella regione del Medio Scebeli, come riporta l’agenzia nazionale somala, Sonna. Durante l’operazione sono stati uccisi anche diversi altri militanti che li accompagnavano, non è ancora noto il numero preciso. Questa operazione di successo fa parte degli sforzi in corso per eradicare l’influenza di al-Shabaab dalle comunità locali. L’organizzazione terroristica affiliata ad al-Qaeda ha condotto una sanguinosa insurrezione contro il governo somalo per oltre 15 anni, lanciando frequenti attacchi contro civili, obiettivi militari e forze di pace internazionali.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA