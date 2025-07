Due raid nel nord della Nigeria, 28 morti

agenzia

Episodi non correlati ma entrambi da gruppi jihadisti

KANO, 04 LUG – Due attacchi non correlati, condotti da gruppi jihadisti nel nord-est e nel nord-ovest della Nigeria, hanno causato la morte di 28 persone. Lo hanno riferito ad Afp l’esercito e i residenti. Almeno 11 persone sono state uccise ieri dagli jihadisti dello Stato Islamico nella Provincia dell’Africa Occidentale (Iswap) che hanno preso d’assalto la città di Malam Fatori, al confine con il Niger, aprendo il fuoco su un campo profughi, ha dichiarato un portavoce di una coalizione militare multinazionale. “I terroristi dell’Iswap hanno attaccato Malam Fatori questa mattina. Hanno ucciso 11 persone, ma l’area è ora sotto controllo militare”, ha dichiarato il tenente colonnello Olaniyo Osoba della Multinational Joint Task Force (Mnjtf) nella regione del Lago Ciad. Le violenze che durano da sedici anni nella regione hanno causato la morte di oltre 40.000 persone e lo sfollamento di circa 2 milioni di persone. Le milizie sono entrate in città a bordo di diversi pick-up equipaggiati con mitragliatrici intorno alle 3:20 e hanno attaccato il campo che ospita migliaia di sfollati a causa della violenza jihadista, ha dichiarato Abor Mallum, membro di una milizia anti-jihadista che rafforza l’esercito. Hanno incendiato l’ospedale e gli edifici governativi prima di ritirarsi, ha aggiunto Mallum, portando il bilancio delle vittime a 12. A oltre 1.000 chilometri di distanza, nello Stato di Sokoto, militanti di un altro gruppo jihadista, i Lakurawa, hanno attaccato il villaggio di Kwallajiya il giorno prima, secondo quanto riferito dai residenti. “I terroristi dei Lakurawa hanno attaccato mentre la gente si preparava per la preghiera pomeridiana”, ha dichiarato Muhammad Bello, residente, aggiungendo che 17 persone, molte delle quali lavoravano nelle loro fattorie alla periferia del villaggio, sono state uccise. I residenti ritengono che l’attacco sia stato compiuto come rappresaglia per l’uccisione di tre jihadisti da parte di gruppi di vigilanti in un raid fallito pochi giorni prima. Gli aggressori sono entrati nel villaggio “sparando indiscriminatamente”, bruciando case, terreni agricoli e antenne delle telecomunicazioni, ha detto all’Afp un imam della moschea del villaggio.

