È il giorno dell’Ucraina a Washington, anche i leader europei alla Casa Bianca: cosa aspettarsi dall’incontro

IL VERTICE

È il giorno dell’incontro a Washington tra il presidente Usa Donald Trump, il presidente ucraino Zelensky e i leader europei tra i quali Giorgia Meloni sulla guerra in Ucraina. I territori contesi e la garanzia che quello che è accaduto a febbraio di tre anni fa con l’invasione russa dell’Ucraina non si ripeta mai più. Sono questi i nodi principali da sciogliere nel vertice alla Casa Bianca tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky accompagnato dalla presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friederich Merz, la premier italiana Giorgia Meloni, quello finlandese Alexander Stubb e il premier britannico Keir Starmer, insieme al segretario della Nato Mark Rutte.

Una delegazione europea di alto livello senza precedenti per evitare la debacle dell’incontro nello Studio Ovale dello scorso febbraio e per garantire un futuro di pace non solo all’Ucraina ma a tutta l’Europa. Anche se, secondo quanto riferito dalla Bild, a Washington potrebbero svolgersi due incontri: uno bilaterale tra il presidente americano e quello ucraino, e poi il colloquio allargato ai leader europei.

«La Russia non deve ottenere alcuna ricompensa per questa guerra. La guerra deve finire. Ed è proprio Mosca che deve dire ‘bastà», ha scritto questa mattina su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a poche ore dagli incontri.

Dopo il vertice in Alaska con Vladimir Putin, Donald Trump ha invece drasticamente ridotto le dichiarazioni pubbliche. «Grandi progressi con la Russia, restate sintonizzati», si è limitato a scrivere sul suo social media Truth durante il weekend trascorso a giocare a golf in Virginia. Hanno, invece, parlato i suoi più stretti consiglieri, Steve Witkoff e Marco Rubio, che hanno partecipato accanto lui al vertice con lo zar ad Anchorage.

L’inviato speciale ha assicurato che il leader del Cremlino ha accettato di fornire garanzie senza precedenti, «solide», per la sicurezza di Ucraina ed Europa, una mossa che secondo lui può rappresentare una svolta nei negoziati verso la pace. In particolare, Witkoff ha accennato ad un tipo di protezione per Kiev sul modello dell’articolo 5 della Nato, quello che stabilisce che un attacco armato contro un membro dell’Alleanza Atlantica viene considerato un attacco a tutti gli altri.

«Siamo giunti a un accordo secondo cui gli Stati Uniti e le altre nazioni europee potrebbero effettivamente offrire una formulazione simile all’Articolo 5», ha affermato l’inviato di Trump in un’intervista alla Cnn spiegando che potrebbe essere l’unica alternativa all’ingresso dell’Ucraina nella Nato, alla quale Putin continua ad opporsi fermamente.

Zelensky si è detto soddisfatto di questo passo avanti sulle garanzie di sicurezza e ha ringraziato gli Stati Uniti per aver contribuito a raggiungere questo obiettivo. Ma per il leader di Kiev non è abbastanza: «È importante che l’America accetti di collaborare con l’Europa per fornire garanzie all’Ucraina. Siamo molto grati agli Stati Uniti e al presidente per questo segnale, che è importante per tutti in Europa. Si tratta di un cambiamento significativo, ma non ci sono dettagli su come funzionerà e quale sarà il ruolo dell’America, quale sarà il ruolo dell’Europa, cosa potrà fare l’Ue», ha chiesto.

Quanto ai territori nel mirino della Russia, Witkoff ha rivelato che lo zar sarebbe disposto a fare qualche concessione su «cinque regioni» ucraine, ma non ha fornito altri dettagli. Probabilmente si riferiva a Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhzhia e Crimea ma c’è chi pensa che parlasse di Sumy o Kharkiv invece che della penisola annessa da Mosca nel 2014. Zelensky da parte sua ha insistito che la «Costituzione dell’Ucraina rende impossibile cedere territori o scambiare territori». «Poiché la questione territoriale è così importante – ha aggiunto – dovrebbe essere discussa solo dai leader dell’Ucraina e della Russia nel quadro del vertice trilaterale». Posizione condivisa anche dal presidente francese Emmanuel Macron che, tuttavia, ha proposto di allargare il trilaterale anche all’Europa.