E’ morto Alberto Fujimori, ex presidente del Perù

Lo hanno confermato i suoi figli sull'account X di Keiko

LIMA, 11 SET – L’ex presidente Alberto Fujimori è morto oggi all’età di 86 anni. Aveva 86 anni ed era malato di cancro. Lo hanno confermato poco fa i suoi figli attraverso l’account X di Keiko Fujimori. “Dopo una lunga battaglia contro il cancro, nostro padre Alberto Fujimori è appena partito per incontrare il Signore. Chiediamo a chi lo ha apprezzato di accompagnarci con una preghiera per il riposo eterno della sua anima. Grazie mille papà! Keiko, Hiro, Sachie e Kenji Fujimori”. Presidente del Perù tra il 1990 e il 2000, era stato condannato al carcere per i massacri di Barrios Altos e La Cantuta.

