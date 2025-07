Ecatombe nel Texas, i morti per l’alluvione sono 80: l’impressionante video in time-lapse della piena del fiume Llano

il disastro

Ci sono anche 41 dispersi, tra le vittime decine di bambini

Sale il bilancio delle vittime causate dalle alluvioni e dalle inondazioni in Texas si è inasprito ulteriormente salendo a oltre 80 morti. Altre 41 persone sono invece disperse. E, intanto, parallelamente prosegue la ricerca dei dispersi. Un impressionante video girato in time-lapse da un testimone oculare mostra la piena del fiume Llano con le acque che sommergono una strada rialzata a Kingsland.

Camp Mystic, il campo estivo riservato alle bimbe lungo il fiume Guadalupe, ha confermato che almeno 27 tra campeggiatori e animatori sono morti nelle devastanti inondazioni che hanno colpito il campo del Texas nel fine settimana. «I nostri cuori sono spezzati, così come le nostre famiglie che stanno affrontando questa tragedia inimmaginabile. Preghiamo costantemente per loro», ha scritto il campo in una dichiarazione sul proprio sito web. Anche il direttore del campeggio e proprietario storico, Dick Eastland, è morto mentre cercava di salvare i campeggiatori durante la catastrofica inondazione, come ha raccontato suo nipote sui social media sabato. Il campo ha affermato di essere in contatto con le autorità locali che continuano a cercare le «bambine scomparse».

Un soccorritore della Guardia Costiera statunitense è stato invece acclamato come un «eroe americano» per aver contribuito a salvare 165 persone dalle inondazioni in Texas, secondo un funzionario del Dipartimento della Sicurezza Interna (DHS). Scott Ruskan era tra i membri della Guardia Costiera schierati dopo che Donald Trump ha firmato ieri la dichiarazione di calamità naturale, racconta Sky News. Era responsabile del triage a Camp Mystic, il campo estivo femminile che ha visto alcune delle inondazioni più gravi. «È un eroe americano il cui coraggio altruistico incarna lo spirito e la missione della Guardia Costiera degli Stati Uniti», ha dichiarato il Dhs. Si è trattato della prima missione di salvataggio nella carriera di Ruskan, ha dichiarato Kristi Noem, responsabile del dipartimento in un post su X, definendo il ventiseienne «un eroe americano». Ruskan «ha salvato direttamente la cifra sbalorditiva di 165 vittime durante la devastante inondazione nel Texas centrale», ha sottolineato.