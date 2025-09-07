Eclissi totale di Luna, tutti con gli occhi al cielo per vederla colorarsi di rosso

IL FENOMENO

La prossima volta in cui sarà possibile osservare un fenomeno simile dall'Italia sarà il 31 dicembre 2028

È l’evento astronomico del 2025, l’eclissi totale di Luna che stasera colora la Luna di un rosso intenso subito dopo il tramonto. Alta nel cielo, è anche apparentemente più grande di una normale Luna piena. Da tre anni non era possibile ammirare dall’Italia un fenomeno simile: l’ultima eclissi totale di Luna visibile dal nostro Paese era stata infatti quella del 16 maggio 2022 mentre la più recente del 14 febbraio scorso, non era visibile perché avvenuta alla 6 del mattino, quando la Luna stava tramontando. La prossima occasione per tornare a vedere la Luna rossa dall’Italia non ci sarà prima del 31 dicembre 2028.

Numerosi gli eventi di osservazione dal vivo e online organizzati in tutta Italia e nelle zone in cui il fenomeno sarà visibile, vale a dire la maggior parte dell’Europa, l’Asia, l’Australia e l’Africa. Non sarà invece possibile ammirare l’eclissi dagli Stati Uniti. Tutti con gli occhi al cielo quindi, già a partire dalle 19.30, quando la Luna sarà rossa al suo passaggio attraverso il cono d’ombra della Terra.