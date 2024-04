Ecuador, ‘abbiamo arrestato Glas nell’ambasciata messicana’

agenzia

La missione diplomatica 'ha abusato di immunità e privilegi'

QUITO, 06 APR – Nella notte, elementi della polizia ecuadoriana sono entrati con la forza nell’ambasciata messicana a Quito e hanno arrestato l’ex vicepresidente Jorge David Glas Espinel, aggredendo, tra l’altro, Roberto Canseco, rimasto a capo della missione diplomatica, dopo che l’ambasciatrice Raquel Serur Smeke, nelle ore passate, era stata dichiarata persona non grata. In un comunicato, la presidenza ecuadoriana ha assicurato che Glas è stato “arrestato”, accusando l’ambasciata messicana di aver “abusato dell’immunità e dei privilegi che le sono stati concessi come missione diplomatica”, concedendo asilo a Glas, in contrasto con il quadro giuridico convenzionale.

