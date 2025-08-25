Ecuador e Usa sequestrano 10,3 tonnellate di cocaina in mare

agenzia

Bloccato materiale esplosivo per 'atti terroristici' in Colombia

QUITO, 25 AGO – La Marina e la Polizia ecuadoriane, in coordinamento con la Guardia costiera degli Stati Uniti, durante una serie di operazioni in mare hanno sequestrato 10,3 tonnellate di cocaina, del valore stimato di oltre 60 milioni di dollari, oltre ad arrestare 18 persone. Il ministero dell’Interno ha specificato che, nel corso delle azioni congiunte, oltre alla droga sono state distrutte sei imbarcazioni utilizzate dalle reti criminali per il trasporto di blocchi di cocaina. I 18 detenuti sono cittadini ecuadoriani e, secondo fonti della polizia, almeno uno di loro aveva precedenti penali. Parallelamente, la Polizia ecuadoriana ha annunciato su X di aver sequestrato un “carico significativo” di materiale esplosivo trasportato dal confine peruviano. Secondo gli inquirenti, era destinato a essere utilizzato da “gruppi armati” per compiere “atti terroristici in Colombia”. La Colombia sta attraversando la sua peggiore crisi di violenza in un decennio. Giovedì, due attacchi da parte di gruppi ribelli hanno causato 19 morti e oltre 60 feriti, tra cui civili e personale militare.

