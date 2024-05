Ecuador: polizia indaga su presunta corruzione alla Petroecuador

agenzia

Perquisizioni in tre province del Paese

QUITO, 29 MAG – La Procura generale dell’Ecuador ha disposto perquisizioni da parte della polizia in tre province del Paese nell’ambito di indagini su una presunta rete di corruzione interna alla compagnia petrolifera pubblica Petroecuador. I sospettati, riferisce l’emittente Teleamazonas, sono ex funzionari della compagnia che farebbero parte di una struttura criminale che avrebbe effettuato “operazioni finanziarie insolite e ingiustificate”, per un importo di 1,9 milioni di dollari, nel 2022 e nel 2023. In questo ambito gli agenti sono intervenuti nelle province di Tungurahua, Orellana e Sucumbíos, perquisendo varie proprietà con l’obiettivo di raccogliere prove su questa presunta rete di corruzione. La Procura, indica infine l’emittente, ha reso noto che magistrati e agenti hanno sequestrato “titoli immobiliari, polizze per ingenti somme di denaro, veicoli e altre informazioni su beni che gli indagati continuavano ad acquisire”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA