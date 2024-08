Egitto, ‘no a truppe Idf al valico di Rafah o Asse Filadelfia’

agenzia

Lo ha messo in chiaro un alto funzionario egiziano

TEL AVIV, 26 AGO – “Il Cairo non accetterà una presenza israeliana al valico di Rafah o sul Corridoio Filadelfia”, ha dichiarato un alto funzionario egiziano alla tv al Kahra al Ahbariya. E ha aggiunto: “L’Egitto conduce la mediazione tra le due parti in conflitto in modo coerente con la sua sicurezza nazionale e protegge i diritti del popolo palestinese”. “La delegazione egiziana fa ogni sforzo per raggiungere un accordo tra le due parti e coordina gli sforzi con i partner in Qatar e Stati Uniti”, ha concluso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA