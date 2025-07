Egitto, Trump determinato ad accordo equo sulla diga etiope

agenzia

'Sosteniamo la sua visione per pace nella regione e nel mondo'

ROMA, 15 LUG – L’Egitto afferma, in una nota diffusa dal presidente Abdel Fattah Al Sisi, “il suo sostegno alla visione del Presidente Trump di stabilire una pace giusta, sicurezza e stabilità per tutti i Paesi della regione e del mondo” e, in particolare, “apprezza la determinazione del Presidente Trump nel raggiungere un accordo equo che tuteli gli interessi di tutte le parti in merito alla diga etiope, nonché il suo riconoscimento del Nilo come fonte di vita per l’Egitto”. La controversia sulla Grande diga del rinascimento etiope (Gerd), la più grande diga d’Africa voluta da Addis Abeba è cruciale per la regione, con Sudan ed Egitto che rischiano di vedere drasticamente ridotta la portata d’acqua del Nilo sul proprio territorio. Pochi giorni fa, il 3 luglio, ne è stato annunciato il completamento e l’inaugurazione ufficiale nel prossimo settembre. La questione – evidenziano i media regionali – è stata tra quelle discusse ieri nel corso dell’incontro tra il presidente degli Stati uniti e il segretario generale della Nato Mark Rutte alla Casa Bianca. Nel corso dell’incontro Trump ha affermato: “Penso che se fossi l’Egitto, vorrei avere acqua nel Nilo, e ci stiamo lavorando”. “Togliergliela è davvero incredibile – ha aggiunto -. Ma pensiamo che risolveremo il problema molto rapidamente”.

