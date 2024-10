El Salvador, il Parlamento approva l’invio di truppe ad Haiti

agenzia

Si uniranno alla Missione multinazionale di sostegno a sicurezza

SAN SALVADOR, 30 OTT – Il Parlamento di El Salvador ha approvato a grande maggioranza un accordo con la Missione multinazionale di sostegno alla sicurezza ad Haiti per l’invio di un contingente militare. L’accordo, sotto gli auspici delle Nazioni Unite, prevede la gestione delle evacuazioni mediche nella travagliata nazione caraibica da parte delle truppe salvadoregne e, “facilita il sostegno al governo e alla polizia di Haiti”, ha dichiarato il deputato Raúl Chamagua. Il presidente del Parlamento, Ernesto Castro, ha detto che l”Accordo sui benefici condizionali della missione multinazionale di sostegno alla sicurezza (Mmas) ad Haiti’ è stato ratificato con 57 voti (su 60). Secondo il testo approvato, “la missione opererà in conformità con il diritto internazionale, le leggi locali e i diritti umani, impegnandosi a rispettare e osservare queste norme nelle sue operazioni”. Il contingente salvadoregno rimarrà nel Paese fino a quando “la missione multinazionale rimarrà ad Haiti”. Haiti e Kenya avevano firmato l’accordo per la missione a luglio, mentre El Salvador ha aderito il 3 ottobre scorso. Il presidente Nayib Bukele si era offerto lo scorso marzo di “risolvere” la crisi di insicurezza e violenza nel Paese caraibico.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA