Elezioni in Abkhazia, vince il candidato filorusso

Badra Gunba nuovo presidente dell'entità separatista in Georgia

MOSCA, 02 MAR – Il candidato presidenziale filorusso in Abkhazia, Badra Gunba, ha vinto le elezioni: lo hanno annunciato le autorità di questo territorio separatista della Georgia, vicino a Mosca ma caratterizzato da forti tensioni. L’Abkhazia è una piccola regione, situata tra le montagne del Caucaso e il Mar Nero, che nel 1992 ha dichiarato unilateralmente la propria indipendenza dalla Georgia ed è stata riconosciuta dalla Russia, con cui condivide un confine, contrariamente a quanto afferma quasi tutta la comunità internazionale. Sebbene questo territorio separatista ospiti soldati russi sul suo territorio, lo scorso autunno è stato scosso da una serie di proteste contro un accordo economico con Mosca, firmato a fine ottobre, che consente alle aziende russe di investire in Abkhazia. Le proteste hanno spinto l’allora presidente, Aslan Bjania, a dimettersi, rendendo necessarie le elezioni. Gunba, considerato vicino a Mosca, ha ottenuto il 54,73% dei voti nel secondo turno delle elezioni svolto ieri, mentre il leader dell’opposizione Adgur Ardzinba, ex ministro dell’economia, ha ottenuto il 41,54%, ha detto ai giornalisti il ;;presidente della commissione elettorale abkhaza Dmitry Marchan. Nessuno dei cinque candidati in lizza ha ottenuto la maggioranza al primo turno, tenutosi il 15 febbraio.

